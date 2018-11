Valuta: Dollar svækket af demokraters indtog i Repræsentanternes Hus

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollar svækkes onsdag morgen, efter at de fleste målinger fra midtvejsvalget i USA har peget på, at Demokraterne har overtaget flertallet i Repræsentanternes Hus fra Republikanerne.



Det kan føre til politiske hårdknuder i USA, hvor præsident Donald Trumps republikanere fortsat har flertallet i Senatet, hvorfor der kan blive tale om tovtrækkeri i flere sager.



"En bekræftelse af en sejr i Repræsentanternes Hus vil sandsynligvis give yderligere svækkelse til dollar. Vi har set en hel del volatilitet i dollar i dag - alt sammen knyttet til udsvingene i forudsigelserne om kampen om Repræsentanternes Hus," siger Ray Attrill, der er chef for valutastrategi hos National Australia Bank i Sydney, til Bloomberg News.



Og valgprognoserne skaber også de facto usikkerhed på valutamarkedet, hvor dollar er svækket til 1,1457 dollar per euro mod 1,1417 dollar per euro ved dansk lukketid tirsdag.



Samtidig koster en dollar 113,25 yen mod 113,37 yen per dollar ved dansk lukketid tirsdag. Den amerikanske valuta er altså også svækket en smule i det kryds.



Samtidig med svækkelsen til dollar stiger kurserne på de amerikanske statsobligationer - med faldende renter til følge. Blandt andet politiske aftaler om statsbudgettet kan blive genstand for stor diskussion med ekstra modstand til Donald Trump og præsidentens parti i Repræsentanternes Hus.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation handles onsdag morgen i 3,18 pct. i den asiatiske handelssession. Ved dansk lukketid tirsdag var renten 3,20 pct., mens den ved amerikansk lukketid var kravlet op i 3,22 pct.



/ritzau/FINANS