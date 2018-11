Valuta: Pund fortsætter frem efter pustepause

Det britiske pund er igen i positivt fokus tirsdag morgen efter weekendens Sunday Times-historie, der peger på, at briterne med premierminister Theresa May i spidsen nærmer sig en aftale med EU om brexit.



En del af aftalen er at holde briterne i toldunionen og dermed også undgå en hård grænse mellem britiske Nordirland og republikken Irland.



Styrkelsen kom allerede mandag morgen, men i løbet af dagen forduftede noget af fremgangen igen, da PMI-tal fra Storbritannien viste sig skuffende.



Udviklingen vendte dog igen, og ud på aftenen tog styrkelserne til igen - også fordi investorerne har svært ved at finde de rigtige kort til hånden i valutapuljen inden det amerikanske midtvejsvalg.



Dermed er fokus igen vendt mod weekendens nyheder, og det er væsentligt for briterne og pundet. Aftalen omkring den irske grænse er ifølge mange aktører nemlig helt afgørende for brexit.



Ifølge Irlands premierminister vil det nemlig undergrave Langfredagsaftalen, der sluttede 30 års blodig konflikt i Nordirland, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der sikrer en fortsat åben grænse mellem Irland og Nordirland.



Langfredagsaftalen blev indgået i 1998 mellem Storbritannien, Irland og parterne i Nordirland. Konflikten havde indtil da kostet over 3600 mennesker livet.



Mange frygter, at det vil blive sat over styr, hvis ikke regeringen i London når frem til en aftale med EU-Kommissionen, der fastholder den åbne grænse.



Tirsdag morgen koster et pund 1,3048 dollar mod 1,3018 dollar per pund ved dansk lukketid mandag. I løbet af mandagen var pund nede i 1,2980 dollar.



Over for euro er pund styrket til 0,8739 pund per euro fra 0,8757 pund per euro ved dansk lukketid mandag.



Den amerikanske dollar er i øvrigt stort set uændret over for euro inden tirsdagens midtvejsvalg i USA. En euro koster tirsdag morgen 1,1404 dollar mod 1,1399 dollar per euro mandag klokken 17.00.



Over for yen er dollar marginalt styrket til 113,33 yen per dollar fra 113,20 yen per dollar ved dansk lukketid på ugens første dag.



