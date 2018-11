Råvarer: Olieprisen falder efter USA genindfører sanktioner mod Iran

Relateret indhold Artikler

USA vil genindfører alle de sanktioner mod Iran, som blev ophævet i forbindelse med atomaftalen, og der er heriblandt en olieembargo, som har til formål at stoppe al olieeksport fra landet. Det amerikanske finansministerium siger, at yderligere 700 personer i Iran er blevet sat på en sort liste.



Desuden arbejder USA på at få iranske banker frakoblet det internationale pengeoverførselssystem Swift. Lykkes det, vil Irans muligheder for at indgå forretninger med udlandet blive yderligere svækket.



Frankrig, Tyskland, Storbritannien og EU har været med til at forhandle atomaftalen på plads. De fordømmer i en fælles erklæring fredag USA's beslutning om at genindføre sanktionerne.



Selvom landene har fordømt USA's beslutning, får det ikke USA til at ændre mening. Sanktionerne kan ramme alt fra skibsfart til finansielle virksomheder i Iran, men også andre lande som handler med Iran kan blive ramt af sanktionerne.



Hos Sydbank vurderer makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel, at sanktionerne kan være med til at give geopolitiske spændinger, da Kina har truet med at fortsætte landets import af olie fra Iran.



USA offentliggør mandag en liste over, hvem der må importere olie fra Iran, og her vides det ikke om Kina er et af dem.



Kina har fået olie til at falde mandag morgen, hvor en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster 72,42 dollar mod 72,97 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,88 dollar mod 63,34 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1231,48 dollar mod 1231,56 dollar fredag eftermiddag. På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6255 dollar mod 6271 dollar fredag eftermiddag.



