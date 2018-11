Valuta: Pund styrket af rygter om vigtig aftale om irsk grænse

Relateret indhold Artikler

Det britiske pund er styrket mandag morgen efter historier i weekenden, der peger på at Storbritanniens premierminister, Theresa May, har indgået en aftale med EU om at holde briterne i toldunionen efter brexit og undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.



Aftalen er dog ikke bekræftet officielt, men stammer fra avisen The Sunday Times.



Alligevel har det givet lettelse for investorer med interesse i pund på valutamarkedet. Den britiske valuta styrkes mandag til 1,2987 dollar per pund mod 1,2965 dollar per pund ved dansk lukketid fredag.



Over for euro er pund styrket til 0,8769 mod 0,8778 pund per euro, da de danske handlere gik hjem fredag eftermiddag.



Aftalen omkring den irske grænse er ifølge mange aktører helt afgørende for brexit.



Ifølge Irlands premierminister vil det nemlig undergrave Langfredagsaftalen, der sluttede 30 års blodig konflikt i Nordirland, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der sikrer en fortsat åben grænse mellem Irland og Nordirland, der er en del af Storbritannien.



Langfredagsaftalen blev indgået i 1998 mellem Storbritannien, Irland og parterne i Nordirland. Konflikten havde indtil da kostet over 3600 mennesker livet.



Mange frygter, at det vil blive sat over styr, hvis ikke regeringen i London når frem til en aftale med EU-Kommissionen, der fastholder den åbne grænse.



"Alt, hvad der skiller lokalsamfund fra hinanden, undergraver Langfredagsaftalen, og alt, der trækker Storbritannien og Irland fra hinanden, undergraver det forhold," siger Leo Varadkar til irsk radio.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er den fælleseuropæiske valuta styrket en smule, så der mandag morgen går 1,1391 dollar på en euro mod 1,1378 dollar per euro fredag klokken 17.



Dollar er samtidig styrket en spids over for yen, så man mandag morgen skal betale 113,27 yen per dollar mod 113,10 yen per dollar fredag eftermiddag.



