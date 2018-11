Aktier: Asiens optimisme er på retræte efter fredagens optur

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,3 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng -2,3 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -1,3 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -1,9 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder bakker mandag morgen, efter der fredag ellers var stor optimisme at spore hos investorerne, fordi en mulig aftale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping lå i luften. Optimismen for en aftale ser ud til at være ebbet ud, da de asiatiske markeder over en bred kam er badet i rødt mandag.Samtidig er det amerikanske midtvejsvalg lige om hjørnet, og det hjalp ikke på markederne, da økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus Larry Kudlow afviste, at der kunne laves en hurtig aftale med Kina. Siden gik Trump dog ud og sagde at han venter en aftale, men det har tilsynelandende ikke overbevist de asiatiske investorer.En tale fra Xi Jinping kunne heller ikke redde aktiemarkederne, da præsidenten ikke sagde meget, som kunne indikere, at handelskrigen snart skal slutte. Det var en tale, som investorer og økonomer verden over ellers havde holdt øje med. Det medvirkede til en svagere yuan og den manglende optimisme på markederne.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 1,9 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 1,5, pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 1,0 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,5 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,5 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 1,4 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 1,3 og 1,7 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus/et minus på 2,3 pct.Indeksværdi klokken 06.28./ritzau/FINANS