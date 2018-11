Aktiestatus: Regnskabsstorm fordøjes med grønt eliteindeks

De danske aktier er for tredje handelsdag på stribe i fin form fredag, hvor langt størstedelen af elitepapirerne er i fremdrift.Humøret på de globale markeder er i denne uge blevet forbedret over en bred kam efter en lang svær periode, hvor en stribe geopolitiske og makrobaserede faktorer fik investorerne til at sælge ud. Også i Europa generelt er der således pæne stigninger over hele linjen fredag formiddag, hvor C25-indekset herhjemme stiger med 1 pct. til 1049,75.Investorerne fordøjer fredag torsdagens regnskabsstorm, hvor fire af de helt store selskaber - Novo Nordisk, Danske Bank, Ørsted og Coloplast, alle præsenterede regnskabstal, mens der også var bidrag fra flere af de mindre medlemmer af det danske marked.Det har også sendt analytikerne på overarbejde, hvilket har kastet masser af kursmåls- og anbefalingsjusteringer af sig.For Novo Nordisk har finanshuset Oddo hævet kursmålet til 240 kr. fra 210 kr., efter regnskabet, der viste blandede takter, men en lille opjustering af vækstprognosen. Anbefalingen lyder dog fortsat på "reducer" hos det fransk-tyske børshus.Novo-aktien falder med 0,2 pct. til 287,10 kr. fredag. Efter regnskabet torsdag steg medicinalpapiret 1 pct.DANSKE BANK STADIG OMGÆRDET AF USIKKERHEDDanske Bank leverede torsdag morgen et lidt svagere end ventet regnskab for tredje kvartal, men nok endnu væsentligere kastede rapporteringen heller ikke yderligere lys om hvidvasksagen i banken, der fortsat skaber usikkerhed, mens investorerne prøver at gætte sig frem til, hvor store bøder der kan være på vej.Handelsbanken har efter regnskabet sænket sit kursmål for Danske Bank til 140 kr. fra 152 kr. og fastholdt den negative anbefaling "reducer".- Der kom ikke meget nyt om hvidvasksagen. Vi kan således konstatere, at der stadig er stor uklarhed om hvidvasksagens omfang og konsekvenserne heraf, og at der endnu ikke er fundet en ny direktør, fremgår det af en analyse fra Handelsbanken.Franske Société Générale har desuden sænket sit kursmål markant til 140 kr. fra 260 kr. efter torsdagens regnskab. Her er anbefalingen fortsat "hold", viser data fra Bloomberg News.Danske Bank-aktien stiger med 2,8 pct. til 136,25 kr. fredag efter en stigning på 4,9 pct. torsdag. Det hører dog med til historien, at hvidvasksagen har gjort store indhug i aktiekursen gennem de seneste måneder, og år til dato er Danske Bank fortsat faldet med 43,6 pct. trods de gode takter torsdag og fredag.Med i bunden af C25 er også Ørsted, der ellers steg 0,6 pct. efter torsdagens regnskab, som viste pæne takter og indeholdt en opjustering.Efterfølgende har franske Exane BNP Paribas løftet sit kursmål til 360 kr. fra 330 kr., mens anbefalingen dog stadig er i negativt terræn på "underperform".Ørsted falder med 0,7 pct. til 417,90 kr.COLOPLAST FÅR COMEBACKMedicoselskabet Coloplast blev sendt i rødt af sit årsregnskab for 2017/18 torsdag, hvor topchef Lars Rasmussen skiftede stillingen som direktør ud med en som bestyrelsesformand.Samtidig viste regnskabstallene for fjerde kvartal let skuffende takter.Fredag er stemningen omkring aktien dog igen bedre, efter at Carnegie har løftet sin anbefaling til "hold" fra "sælg". Samtidig har amerikanske Morgan Stanley løftet sit kursmål til 563 kr. fra 514 kr., og norske DNB har omvendt sænket sit kursmål til 700 kr. fra 745 kr.Her hedder anbefalingerne henholdsvis "ligevægt" og "køb".Coloplast stiger med 2,7 pct. til 608,20 kr. fredag.Andetsteds har Nordea fået sænket sit kursmål hos Keefe, Bruyette & Woods til 66,49 kr. fra 70,30 kr. Anbefalingen er stadig "market perform", og Nordea stiger med 0,4 pct. til 57,69 kr.Mærsk-aktierne stiger i øvrigt pænt for tredje handelsdag i træk, selv om Carnegie har sænket anbefalingen af dem til "sælg" fra "køb". Samtidig har britiske HSBC sænket kursmålet til 10.200 kr. fra 11.100 kr.Alligevel stiger både A- og B-aktien pænt for tredje dag i træk. B-aktien løftes fredag med 2,9 pct. til 8964 kr. efter stigninger på 3,6 pct. og 4,2 pct. onsdag og torsdag.Også DSV har været i analytikernes søgelys. Her har selvsamme HSBC sænket kursmålet med 11 pct. til 527 kr. Anbefalingen er stadig på "hold".DSV stiger med 1,2 pct. til 540,60 kr.SOLAR OG SKAKO I HVER SIN RETNINGSolar fik sig en ordentlig kurslussing på 8,4 pct. torsdag efter selskabets regnskab for tredje kvartal, der skuffede investorerne.Fredag går det dog igen den anden vej med en stigning på 3,3 pct. til 333,50 kr. Nordea og SEB har begge sænket kursmålet for aktien til henholdsvis 400 kr. fra 475 kr. og 380 kr. fra 450 kr. Begge steder er anbefalingen dog fortsat "køb".Skakos regnskab for tredje kvartal faldt først efter børsens lukketid torsdag, og derfor kommer kursreaktionen først fredag.Den er negativ, da aktien falder med 2,8 pct. til 62 kr., efter at regnskabet viste tilbagegang på toplinjen, men en lille bedring af overskuddet.Fredag har kun Djurslands Bank været aktuel med et regnskab. Aktien stiger efterfølgende 0,4 pct. til 244 kr. Regnskabet viste et løft i indtægterne på toplinjen, mens de fleste øvrige poster skrumpede sammenlignet med tredje kvartal sidste år./ritzau/FINANS