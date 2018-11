Råvarer: Olieprisen tæt på bjørnemarked

Relateret indhold Artikler

Olieprisen fortsatte sit fald torsdag, hvor den i USA lå næsten 3,0 pct. lavere i 63,44 dollar for en tønde WIT-råolie. Det er det laveste niveau siden starten af april, og det er nu ikke langt til, at olien er i et bjørnemarked.



Det er samtidig fjerde dag i træk med prisfald i USA, og olieprisen faldt desuden med mere end 10 pct. i oktober fra 73,25 til 65,32 dollar.



Olieprisen presses torsdag af nyheder om øget produktion, som modvirker den faldende leverance fra Iran, skriver Financial Times. De amerikanske olielagre viste onsdag den sjette ugentlige stigning i træk, og samtidig kunne Bloomberg News torsdag fortælle, at Opecs olieproduktion i oktober var på det højeste niveau i to år.



Investorerne har ellers sendt olieprisen opad de senere måneder, fordi USA's genindførte sanktioner mod Iran betyder, at landets olieproduktion ikke når frem til verdensmarkedet. De spekulationer sendte i starten af oktober olieprisen op i sit højeste i fire år, da den ramte 76,41 dollar for en tønde råolie i USA.



Olieprisen i USA er nu faldet næsten 17 pct. fra det høje niveau i starten af oktober, mens Brent-olien i Europa, som torsdag er faldet med 3,6 pct., ligger knap 16 pct. fra sin top samme dag den 3. oktober.



Når et aktivt falder med mere end 20 pct. fra sin seneste top, defineres det som værende i et bjørnemarked.



Fredag morgen er der lidt bedring i WTI-prisen, som ligger i 63,74 dollar per tønde.



/ritzau/FINANS