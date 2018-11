Aktier: Forhåbning om handelsaftale trækker asiatiske markeder op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,2 Topix +1,3 Hongkongs Hang Seng +3,5 China Shanghai Composite +1,9 China CSI 300 +2,8 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +3,0 Indiens BSE Sensex +1,7 Singapores STI +1,2 Sydney ASX 200 +0,1

Risikoappetitten er fredag stor på de asiatiske aktiemarkeder, der fortsætter sin optur og er på vej mod den største ugentlige stigning siden juli 2016.Det sker ifølge Bloomberg News, efter at en samtale mellem USA's og Kinas præsidenter har givet nyt håb om en handelsaftale.Den amerikanske præsident, Donald Trump, er således interesseret i at indgå en handelsaftale med hans kinesiske ditto, Xi Jinping, ved G20-topmødet i Argentina senere på måneden.Trump har angiveligt bedt embedsmænd i Det Hvide Hus om at begynde at lave et udkast til en potentiel aftale, skriver finansmediet."Positive kommentarer fra præsident Trump om de amerikanske-kinesiske handelsspændinger opmuntrer markedet på den korte bane," siger Tai Hui, som er chefmarkedsstrateg i for Asien hos JPMorgan Asset Management i Hong Kong."På mellemlangt sigte er vi stadig forsigtige omkring en fuld løsning af de seneste spændinger, men genoptagelse af dialog mellem Washington og Beijing er godt nok for investorerne lige nu."Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod stigning på 2,2 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 1,3 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,1 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 1,0 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger med 3,0 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 1,9 og 2,8 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 3,5 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Positive toner fra samtale mellem Trump og Xi rykker yuan Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS