Valuta: Positive toner fra samtale mellem Trump og Xi rykker yuan

Den kinesiske valuta, yuan, styrkes fredag morgen over dollar. Årsagen er, at den amerikanske præsident Donald Trump har bedt sin stab om at nedfælde et muligt udkast til en handelsaftale med Kina. Og yuan ligger i sit højeste niveau siden 12. oktober, skriver Bloomberg News.



Som vanligt var det et tweet fra den amerikanske præsident, der banede vejen for positive aktiemarkeder i Asien fredag morgen - og altså også en styrket dollar.



Torsdag skrev præsidenten på Twitter, at han er optimistisk inden det kommende G20-topmøde i Buenos Aires i denne måned om en mulig handelsaftale med kineserne.



"Har lige haft en meget god samtale med præsident Xi Jinping fra Kina. Vi talte om mange emner - med tung vægt på handel. De diskussioner bevæger sig pænt fremad med planer om møder ved G20 i Argentina," tweetede Trump torsdag.



Trump bad siden sine folk om om at forfatte en aftale for at indgå en mulig våbenhvile og hindre en optrapning af handelskrigen mellem de to stormagter.



Telefonsamtalen mellem de to præsidenter er den første, der er blevet basuneret ud i offentligheden i et halvt år. Og fra begge sider lød det, at det havde været en konstruktiv dialog om både Nordkorea og handel, og kinesiske medier rapporterede, at Trump støttede "hyppig og direkte kommunikation" mellem de to præsidenter samt "samarbejde om at forberede sig" til det planlagte møde i forbindelse med G20-mødet i slutningen af november.



En dollar koster fredag morgen 6,8770 yuan mod 6,9279 yuan torsdag klokken 17.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er førstnævnte i øvrigt styrket en smule. En euro koster fredag morgen 1,1416 dollar mod 1,1396 dollar per euro ved dansk lukketid torsdag.



I krydset mellem yen og dollar skal der fredag morgen lægges 113,04 yen per dollar mod 112,79 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS