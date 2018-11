Aktier: Kinesiske markeder stiger på forhåbninger om støtte til økonomien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng +1,8 China Shanghai Composite +1,0 China CSI 300 +1,8 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +1,1 Sydney ASX 200 +0,2

Kinesiske løfter om at støtte landets økonomi er med til at løfte aktierne bredt i Asien torsdag morgen, hvor de japanske aktieindeks dog skiller sig ud med fald.Investorerne har lagt en dårlig oktober, der ifølge Bloomberg News var den værste måned for asiatiske aktier i mere end seks år, bag sig.Der er også fortsat flere elementer, der kan skubbe til investorernes usikkerhed - heriblandt stigende amerikanske renter, handelskrigen mellem USA og Kina og uenigheder i EU, hvor Italiens budgetforslag de seneste uger har spillet en hovedrolle.Alligevel har markedet lagt bekymringerne på hylden torsdag, efter at styret i Beijing har signaleret, at det planlægger at indføre nye tiltag for at skabe stimuli til den kinesiske økonomi i kølvandet af skuffende økonomiske data.Ifølge Bloomberg News lyder det i en erklæring fra et møde onsdag, hvor præsident Xi Jinping stod i spidsen, at et nedadgående pres øges, og at regeringen er nødt til at tage rettidige skridt for at imødegår det.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 1,0 og 1,8 pct.Hang Seng i Hongkong ligger ligeledes til et plus på 1,8 pct.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en fremgang på 0,4 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 0,8 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,6 pct.Ifølge Reuters er de japanske aktier tynget af en styrket yen og gevinsthjemtagning efter stigningerne i de ledende indeks onsdag.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,2 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,4 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,4 pct.Indeksværdi klokken 06.30/ritzau/FINANS