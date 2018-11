Råvarer: Olieprisen fortsætter ned efter dårligste måned i to år

Relateret indhold Artikler

Olieprisen fortsætter nedturen, som indtil videre har været hele ugen. Tegn på øget udbud og stigende bekymring for at efterspørgslen vil falde på udsigterne til lavere vækst i økonomien er baggrunden.



Futures på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,59 dollar mod 76,17 i onsdag ved dansk lukketid. Futures på en tønde amerikanske referenceolie, WTI, koster 64,94 dollar mod 65,31 dollar.



Oliefutures oplevede i oktober den værste prisudvikling på månedsbasis siden juli 2016, skriver Reuters. Brent-futures faldt 8,8 pct. og WTI-futures satte sig 10,9 pct.



Tal for olielagrene onsdag viste en stigning for sjette uge i træk.



"Den stærke stigning i olielagrene vil sandsynligvis fastholde det nedadgående pres på oliepriserne," vurderer analytikere i ANZ i en kommentar.



Med til at presse prisen ned er også, at Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) ifølge en Reuters-undersøgelse øgede olieproduktionen i oktober til det højeste niveau siden 2016. Det er lande som De Forenede Emirater og Libyen, der mere end kompenserer for nedgangen fra Iran grundet de amerikanske sanktioner.



En tredje faktor, der presser olieprisen, er frygt for en vækstafmatning i verdensøkonomien grundet handelskrigen mellem USA og Kina.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1218,41 dollar mod 1214,76 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6006,50 dollar mod 5999,50 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS