Valuta: Pund løftes af nys om delvis brexit-aftale

Det britiske pund styrkes igen torsdag morgen, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, ifølge avisen The Times har fået handlet en aftale vedrørende finanssektoren hjem i forbindelse med briternes afsked med EU.



Der kommer briternes løsrivelse - populært kaldet brexit - umiddelbart ikke til at påvirke de britiske banker og finansielle virksomheders handelsmuligheder i EU



I hvert fald lyder det fra unavngivne kilder i den britiske regering, at premierminister Theresa May og EU har indgået en "foreløbig aftale" om britiske finansvirksomheders fortsatte adgang til europæiske markeder efter brexit.



Og det smitter positivt af på det britiske pund, der styrkes over for sine største modparter torsdag.



Et pund koster torsdag morgen 1,2842 dollar mod 1,2778 dollar per pund ved dansk lukketid onsdag. En euro koster samtidig 0,8831 pund mod 0,8868 pund per euro, da de danske handlere gik hjem onsdag.



Aftalen, som endnu ikke er bekræftet officielt af hverken regeringen i London eller af EU i Bruxelles, omfatter ifølge The Times "alle aspekter af et fremtidigt partnerskab om finansielle services samt udveksling af data."



Den er samtidig betinget af, at den britiske lovgivning på området er nogenlunde afstemt med EU's love og regler for finansielle virksomheder.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er førstnævnte i øvrigt styrket en smule af historien om den foreløbige aftale. En euro koster torsdag morgen 1,1341 dollar mod 1,1331 dollar per euro ved dansk lukketid onsdag.



I krydset mellem yen og dollar er der nogenlunde stilstand, og man skal torsdag morgen betale 112,89 yen per dollar mod 112,86 yen onsdag klokken 17.



/ritzau/FINANS