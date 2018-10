Råvarer: Oliepriserne holder niveau - handelskrigen presser på

Relateret indhold Artikler

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder begge onsdag morgen, på trods af at begge oliepriser steg i løbet af tirsdagen.



Det skyldes stigende olielagre samt handelskrigen mellem USA og Kina, der skaber frygt for den fremtidige olieefterspørgsel. Prisen på guld falder, mens kobberprisen er stabil.



Oliepriserne steg ifølge Reuters efter amerikansk børslukketid for første gang i tre dage, men er stadig svagt faldende, når man sammenligner med dansk lukketid.



Priserne for både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie er faldet med omkring 10 dollar siden første uge i oktober, hvor oliepriserne nåede deres højeste i fire år. Nu ventes det ifølge Reuters, at resultatet for oktober bliver det værste siden juli 2016.



"Alle troede, at vi skulle op i prislejet 90 dollar, men nu nærmer vi os 60 dollar," siger Tony Nunan, der er olierisikochef i Mitsubishi, til Reuters om den europæiske referenceolie.



Oliemarkedet er - ligesom aktiemarkedet - ifølge Reuters påvirket af de voldsomme prisfald, som handelskrigen mellem USA og Kina har ført med sig i oktober.



USA's præsident, Donald Trump, udtalte ifølge Reuters mandag, at han tror, at en god handelsaftale med Kina nærmer sig. Præsidenten advarede samtidig om, at han har nye importafgifter for milliardvis af dollar klar, hvis en aftale ikke kan indgås.



De amerikanske olielagre steg sidste uge med 5,7 mio. tønder olie, skriver American Petroleum Institute. Sammenlignet ventede analytikerne en stigning på 4,1 mio. tønder.



Den samlede olieproduktion for Rusland, USA og Saudi-Arabien nåede 33 mio. tønder olie om dagen i september for første gang, viser tal fra Refinitiv Eikon ifølge Reuters.



En tønde Brent koster onsdag morgen 76,38 dollar mod 76,42 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,36 dollar mod 66,55 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1217,41 dollar mod 1224,40 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6027 dollar mod 6025 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS