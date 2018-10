Aktier: Aktiestigninger i Asien på mindre handelsfrygt og gode regnskaber

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,9 Topix +1,8 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shang hai Composite +1,0 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex +2,2 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,4

Mindre frygt for en eskalering i handelskonflikten mellem USA og Kina ser onsdag ud til at bidrage til stigninger i de asiatiske aktiemarkeder, som følger de samme positive takter fra Wall Street tirsdag.Tirsdag lukkede det amerikanske aktiemarked således med pæne plusser, og det bliver fulgt op af brede plusser i Asien, hvor der i Japan noteres en stigning i Nikkei-indekset på 1,9 pct., mens det lidt bredere Topix-indeks løftes 1,8 pct.Blandt de japanske enkeltaktier er der appetit på eksempelvis bilproducenten Mazda, der forud for sit regnskab onsdag stiger 1,5 pct. Allerede tirsdag kom en anden bilproducent - Honda - med sit regnskab, og da det var et positivt et af slagsen, reagerer investorerne ved at sende aktien 5,8 pct. op onsdag.Også Sony, som fremstiller forskellig elektronik og blandt andet står bag Playstation-spillekonsollen, leverede tirsdag et positivt regnskab, og det bliver belønnet med en kursstigning på 4,2 pct. onsdag.Alt er imidlertid ikke positivt i Japan, da der onsdag er kommet tal for landets industriproduktion, der i september faldt med 1,1 pct. i forhold til måneden før, hvilket var dårligere end ventet blandt økonomerne, som ifølge estimater fra Bloomberg News regnede med et fald på noget mindre 0,3 pct.Desuden har der fra Japan været pengepolitisk meddelelse fra landets centralbank, Bank of Japan, hvor der ikke er fundet anledning til at ændre i den nuværende pengepolitik. Det var heller ikke ventet blandt økonomerne.I Kina er investorerne også i godt humør, og det ledende Shanghai-indeks stiger 1 pct., hvilket også er tilfældet for CSI 300-indekset. Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,8 pct.Fra Kina er der også kommet makroøkonomisk nyt, da PMI-data for landets service- og industrisektor faldt mere end ventet i oktober.Tallene onsdag morgen viser, at mens PMI-aflæsningen for servicesektoren faldt til 53,9 mod ventet 54,6, så faldt aflæsningen for industrisektoren til 50,2 mod ventet 50,6. Det var fald fra henholdsvis 54,9 og 50,8.På de øvrige asiatiske aktiemarkeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 2,2 pct., mens det sydkoreanske Kospi-indeks stiger 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks stiger 0,7 pct.Endelig slutter det australske ASX-indeks dagen med en gevinst på 0,4 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes fortsat til 16 måneders top Indeksværdi klokken 06.30/ritzau/FINANS