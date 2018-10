Valuta: Dollar styrkes fortsat til 16 måneders top

Dollar holdt tirsdag fast i den seneste tids styrkelse, som kun blev øget i løbet af aftentimerne.



Investorerne fortsætter med at tro på, at den pæne vækst og stigende rentebane i USA gør dollar til et godt sted at placere sine midler.



Tirsdag fik de også nyt brændstof, da målingen over den amerikanske forbrugertillid landede på indeks 137,9 mod det ventede 135,9.



Efterfølgende blev dollar yderligere styrket til et leje omkring 1,1345 per euro, som også er niveauet onsdag morgen. Det er en styrkelse på godt 0,4 pct. i forhold til mandag eftermiddag. Og dollarindekset, der måler valutaen over for seks modparter, toppede 97.



Begge er de stærkeste niveauer for dollar siden juli 2017.



Mens den amerikanske centralbank, Federal Reserve, gradvist hæver renten og strammer pengepolitikken, holdt Japans tilsvarende, Bank of Japan, onsdag morgen som ventet fast i sin politik.



Centralbanken fra Tokyo har svært ved at få gang i inflationen i landet og venter nu tidligst at nå målet om 2 pct. i starten af 2021. Derfor er der fortsat brug for en lempelig pengepolitik med et stort opkøbsprogram.



Det er med til at holde yen svækket, og natten over steg prisen på dollar til 113,30 yen fra 112,77 tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS