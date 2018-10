Råvarer: Oliepriser tynget af tegn på større udbud

Relateret indhold Artikler

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, bliver tirsdag presset ned af urolighederne på det globale aktiemarked, samtidig med at olieforsyningen stiger på trods af de kommende sanktioner mod Iran.



Faldet i oliepriserne i oktober skyldes blandt andet de store dyk på aktiemarkedet. Aktierne faldt igen mandag, efter oplysninger om, at USA planlægger at indføre told på endnu en omgang kinesiske varer til en værdi af 257 mia. dollar, hvis præsidenterne Donald Trump og Xi Jinping ikke får afsluttet handelskrigen mellem verdens to største økonomier, skriver Reuters.



Ifølge Fatih Birol, der er direktør for organisationen af vestlige olieforbrugende lande, International Energy Agency (IEA), er der to problemer, som tynger væksten i den global olieefterspørgsel. Det ene er de høje oliepriser, som i mange lande er direkte knyttet til forbrugerpriser, og det andet er den globalt faldende økonomiske vækst.



Derudover er oliepriserne også blevet tynget af tegn på øget olieproduktion fra store olieproducenter som Saudi-Arabien. Rusland har også oplyst, at landet vil producere mere olie for at imødekomme efterspørgslen, når sanktionerne mod Iran træder i kraft den 4. november.



Trods sanktionerne mod Iran ser olieproduktionen fra verdens tre største olieproducenter, Rusland, Saudi-Arabien og USA, ud til at kunne imødekomme efterspørgslen tilstrækkeligt. De tre lande har tilsammen en olieproduktion på 33 mio. tønder om dagen. Det er en stigning på 10 mio. tønder om dagen siden starten af dette årti.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 77,13 dollar mod 77,44 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,15 dollar mod 67,22 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1227,45 dollar mod 1230,38 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6149 dollar mod 6127 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS