Valuta: Stærk dollar på baggrund af aktieuro og fornyet handelsfrygt

Der er nervøs stilstand på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor dollar støttes af fortsat investorflugt i kølvandet af nye stigninger i de allerede intense handelsspændinger samt af frygt for en afmatning i den globale økonomiske vækst.



Alle de store valutaer handles indenfor snævre intervaller i forhold til mandag eftermiddag.



Store udsving i begge retninger på aktiemarkederne gør investorerne mere eller mindre rundtossede, mens de forgæves søger efter en entydig retning i de finansielle markeder.



Mandag vendte Wall Street rundt på en tallerken og sendte S&P 500-indekset meget tæt på korrektionsområde - et område, hvor Nasdaq-indekset allerede befinder sig - og tirsdag morgen er aktiestemningen igen vendt med solide stigninger i de asiatiske markeder, mens de amerikanske futures ligger i pænt positiv territorium.



Accelererende handelskrig



Nye oplysninger om, at Washington forbereder sig på at annoncere takster for al resterende kinesisk import i begyndelsen af december, hvis samtaler i næste måned mellem USA's præsident Donald Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping ikke åbner for en løsning på handelskrigen, får investorerne til at frygte for et sammenbrud og de deraf følgende konsekvenser for hele den globale økonomi.



"Den amerikanske dollar nyder godt af sin status som safe-haven på grund af det kraftige fald i aktiekurserne, nu hvor handelskrigen frygtes at eskalere," siger valutachef Ray Attrill fra NAB i Sydney til Reuters.



Mødet mellem Trump og Xi sker i forbindelse med det planlagte G20 topmøde i Argentina i slutningen af november.



Handelsfrygt svækker yuan



Udsigten til yderligere eskalering af handelskrigen har sendt den kinesiske yuan i torvene. On-shore yuan ramte det svageste niveau over for dollar i mere end 12 år tidligt tirsdag, hvor der gik 6,9740 yuan på en dollar inden markedet satte sig en anelse.



Der går efterfølgende 6,9695 offshore yuan på en dollar mod 6,9620 yuan mandag. Onshore yuan, der er uden for de kinesiske myndigheders kontrol, koster samtidig til 6,9740 yuan per dollar mod 6,9650 yuan mandag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1380 dollar mod 1,1395 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,65 yen mod 112,50 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS