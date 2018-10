Råvarer: Oliepriserne stiger på trods af vækstfrygt

Relateret indhold Artikler

Olieprisen stiger, da investorerne forholder sig afventende af frygt for en opbremsning i den globale vækst efter sidste uges aktiekursfald. Prisen på guld falder, mens kobberprisen er stabil.



"Forværrede økonomiske udsigter og tegn på nedsat international handel har forværret markedssituationen, samtidig svinder udsigten til vækst," siger Benjamin Lu, der er råvareanalytiker i Phillip Futures, til Reuters.



Den singaporeanske mæglervirksomhed Eastport udtaler ifølge Reuters, at aktiekurserne faldt på grund af politisk usikkerhed, øgende rentesatser og skuffende indtjeninger fra en række selskaber.



Hedgefonde skruede ned for deres sats på stigninger på amerikansk olie i den seneste uge til det laveste niveau i over et år, siger Commodity Futures Trading Commission fredag ifølge Reuters.



Andre tegn på en opbremsning i verdenshandlen kan ifølge Reuters blandt andet ses på markederne for tørlast og containerskibe, hvor priserne er kommet under pres.



Oliemarkederne forbliver anspændte, mens investorer venter de amerikanske sanktioner mod iransk olieeksport træder i kraft i næste uge.



I USA er olieproduktionen steget til omkring 11 mio. tønder om dagen og ventes at stige yderligere, udtalte Baker Hughes fredag ifølge Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 77,61 dollar mod 76,87 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,61 dollar mod 66,99 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1233,20 dollar mod 1243,47 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6184 dollar mod 6182 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS