Aktier: Tidligt tab i Asien vendt til gevinster undtagen i Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -1,7 China CSI 300 -2,7 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +1,1

De asiatiske aktiemarkeder har overordnet set genvundet et tidligt tab mandag morgen, men de kinesiske markeder fortsætter sidste uges negative udvikling.Indledende tab i Tokyo er vendt til pæne plusser og negative tendenser i Singapore og Taiwan er forduftet til fordel for mere optimistiske toner.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,3 pct.I Japan får investorerne hjælp af en svækkelse af den japanske yen. Nikkei-indekset øger 0,3 pct., og det brede Topix-indeks stiger ligeledes 0,3 pct.Investorerne i Kina er fortsat negative. Bekymringer for en afkøling af økonomien er fortsat fremherskende.Citibank har sænket estimatet over Kinas reelle økonomiske vækst til 6,4 pct. på årsbasis i fjerde kvartal grundet handelskrig og indenlandske usikkerheder.Den negative stemning sender Shanghai Composite ned med 1,7 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 2,7 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks har derimod vendt en tab til en gevinst på 0,2 pct. ikke mindst efter en stigning i storbanken HSBC på over 5 pct. oven på et solidt tredjekvartals regnskab.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., og Singapores Strait Times-indeks stiger 0,6 pct., mens Kospi-indekset i Seoul falder 0,9 pct.Sydneys ASX-indeks sluttede med en gevinst på 1,1 pct. til aktionærerne over dagen.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald i Dow og S&P på 0,1 pct., mens Nasdaq stiger 0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Fredelig start på nøgletalstung handelsuge Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS