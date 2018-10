Valuta: Fredelig start på nøgletalstung handelsuge

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den nye uge starter stille ude store udsving mellem de store valutaer.



Amerikanske dollar ligger fortsat lunt i svinget, oven på den styrkelse der satte ind i sidste uge, og som siden er fastholdt med baggrund i den stigende uro på de finansielle markeder, der har sendt de store aktiemarkeder i kraftige udsving, mens investorerne har danset stepdans på de rødglødende serpentiner-sving i risikovurderingen.



"Hovedfokus på valutamarkedet er udviklingen i det amerikanske aktiemarked," pointerer valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo ifølge Reuters.



Og udsvingene på Wall Street har været historisk store i den seneste uge. De altid volatile it- og teknologipapirer i Nasdaq-indekset så enkeltdags-udsving på helt op til 4,5 pct., mens det brede S&P 500-indeks svajede med over 3 pct., da det gik hedest til.



Især bekymringer om at den amerikanske vækst har toppet, om vigende indtjening i virksomhederne samt geopolitisk usikkerhed og global vækst har givet anledning til udsalg blandt de globale aktier til fordel for især amerikanske obligationer.



Forude venter en skov af økonomiske nøgletal fra nær og fjern. PMI-data fra alle de store økonomier og inflationsdata fra blandt andet USA vil præge de første par dage, inden fokus vil vende sig mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der offentliggøres fredag.



Pund koster mandag morgen 1,2835 dollar mod 1,2825 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1395 dollar mod 1,1380 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,90 yen mod 111,45 yen fredag eftermiddag.



