Valuta: Valutaudsving præget af urolige aktiemarkeder

Der er forsigtig stilstand på valutamarkedet fredag morgen, hvor investorernes lyst til risikofyldte aktiver igen er på retur efter udsigt til nye fald på aktiemarkedet.



Onsdagens storudsalg på Wall Street blev torsdag erstattet af massive stigninger, men fredag morgen peger aktiefuture-markedet igen mod nye store kursfald.



De store amerikanske selskabers regnskaber har vist sig at være en blandet affære, hvilket har bidraget til den urolige stemning.



"Risikovurderingen er stadig ret skrøbelig. I nat fik vi regnskaber fra Amazon og Alphabet med resultater, der ikke var specielt muntre. Jeg forventer, at yen vil genteste det seneste højdepunkt," siger valutastrateg Sim Moh Siong fra Bank of Singapore i Singapore til Reuters.



Yen har tendens til at svinge i modsat takt med investortilliden på de finansielle markeder. Og da ikke meget peger på, at markederne er ude af problemerne, er yen igen svaret på sikker placering af likviditet, mens risici som stigende handelsspændinger, Italiens budgetproblemer og geopolitiske usikkerheder raser.



For den fælleseuropæiske euros vedkommende lykkedes det ikke Den Europæiske Centralbank torsdag at overbevise markedet om, at renten vil stige som tidligere annonceret.



Centralbankchef Mario Draghi syntes ikke skråsikker på, at banken kan stramme pengepolitikken efter næste sommer, da de politiske og økonomiske usikkerheder er stigende i den monetære union.



Ifølge analytikere er markedet fortsat skeptisk over for ECB's renteplan, da inflationen er svag.



"Risikoen er derfor, at vejledningen om, at renten vil forblive på det nuværende niveau indtil eftersommeren 2019, vil blive droppet. Det efterlader euro sårbar over for yderligere nedadrettet pres på kort sigt," siger seniorøkonom Brian Martin fra ANZ i et notat ifølge Reuters.



Pund sterling koster fredag morgen 1,2815 dollar mod 1,2810 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1365 dollar mod 1,1375 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,20 yen mod 112,55 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS