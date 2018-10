Aktier: Asien overmalet med dybrød pensel

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,0 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng -1,4 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -1,0 Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi -2,1 Indiens BSE Sensex -0,7 Singapores STI -1,7 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder tager endnu et styrtdyk fredag trods torsdagens massive stigninger på Wall Street.Men stigningerne er fredag morgen afløst af massive fald i futuresmarkedet i kølvandet på skuffende resultater fra Alphabet og Amazon.Det har øget bekymringerne over udsigterne for de amerikanske virksomheders indtjening, den global handel og den økonomiske vækst, og samlet sendes de asiatiske aktier ud på endnu en rutsjetur.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,7 pct.I Japan får investorerne yderligere en på hatten af en styrket yen samt en nedjustering fra kameragiganten Canon. Nikkei-indekset dykker 1,0 pct., mens det brede Topix-indeks dropper 0,8 pct.Investorerne i Kina maler også med den røde pensel."Der er stadig mangel på selvtillid, og den tilbageholdende tankegang er uændret," siger analytiker Yang Hongxun fra Shandong Shenguang i Shanghai til Reuters.Den negative stemning sender Shanghai Composite ned med 0,6 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,0 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 1,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,7 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 2,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 1,7 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 0,5 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,9-1,7 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS