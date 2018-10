Rusland fejrer rekordår for gas - danskere kan stoppe festen

Russerne gnider sig i hænderne over udsigten til endnu et indbringende rekordår i eksporten af gas til Europa.



"Jeg er altid forsigtig optimist. Men trods det kan jeg sige, at vi i år sætter ny rekord og når det symbolske mål på 200 mia. kubikmeter gas, siger næstformand i Gazproms administrerende ledelse Aleksander Medvedev.



Over tre fjerdedele af den russiske gas sælges til Europa. Her er efterspørgslen steget og steget, trods EU-landenes løfte om at de netop vil være mere uafhængige af Rusland. Det står i Energiunionen.



Et dansk forskerhold har svaret på, hvordan EU-landene kan holde løftet om at reducere afhængigheden af russisk gas.



Forskere på Aalborg Universitet viser med den seneste rapport i serien "Heat Roadmap Europa", hvordan EU næsten kan udfase gas.



"Det viser, hvor svagt Danmark og EU's politik og Energiunion står på det område, når Gazprom kan lave en sådan fejring," siger professor Brian Vad Mathiesen, der er koordinator på projektet.



Problemet er ikke blot energisikkerhed. Det er ellers en stor bekymring på et tidspunkt, hvor truslen fra netop Rusland ifølge Nato blomstrer op igen.



Problemet er klimaet. Det er nødvendigt at udfase gas til opvarmning af private hjem, hvis man skal nå FN-klimamålene i 2015 fra Paris, vurderer forskerne.



Gas er fortsat nødvendigt til nogle formål. Men det skal ikke bruges til at "lave lunkent vand", som Brian Vad Mathiesen udtrykker det.



Det danske forskerholds beregninger er baseret på en udfasning af gas- og elvarme til fordel for teknologier, som allerede eksisterer.



I vid udstrækning handler det om isolering af boliger og udbredelse af "fjernvarme for at udnytte vind, overskudsvarme og geotermi".



Siden oliekrisen i 1973 har Rusland øget eksporten af naturgas fra 6,8 mia. kubikmeter til 192,2 mia. kubikmeter ifølge Gazproms egne tal.



I øjeblikket er selskabet ved at færdiggøre endnu en rørledning - Nord Stream 2. Den løber via Østersøen til Tyskland.



Nord Stream 2 er ifølge forskerne i Aalborg helt unødvendig. Varme bliver kun billigere, hvis man sætter gang i omstillingen, hedder det i rapporten.



Når Rusland kan øge eksporten til EU, skyldes det ifølge projektchef Alessandro Provaggi hos interesseorganisationen Euroheat & Power i Bruxelles, at der hentes mindre gas i Europas undergrund.



"Det er billigt. Der er god infrastruktur, og der er mindre og mindre gas i Europa," konstaterer han.



Når Tyskland til den amerikanske præsident Donald Trumps åbenlyse frustration ønsker Nord Stream 2, skyldes det ikke mindst økonomiske interesser, da landet også kan sælge det videre til andre lande.



"Vi er imod det. Det går imod både Paris-målene, CO2-reduktionen og energisikkerheden," siger Provaggi.



Forbundskansler Angela Merkel sagde i august, at Nord Stream 2 ikke vil gøre Tyskland - og EU - mere afhængig af Rusland. Men påstanden blev ikke fulgt op af en begrundelse.



/ritzau/