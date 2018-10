Aktier: Europa trodser negative tendenser fra USA og Asien

De europæiske aktiemarked forholder sig torsdag middag forholdsvist robust til ellers ildevarslende fald i USA i onsdagens handel og massive kursfald i Asien torsdag morgen.På de største centraleuropæiske markeder fra Frankfurt til Milano ses overvejende grønne indeks til forskel fra den mere negative tendens i København og Oslo og i mindre omfang i London. CAC 40-indekset i Paris stiger 1,2 pct., det tyske DAX-indeks løftes 0,5 pct., og i Italien er der fremgang på 1,5 pct. for FTSE MIB i Milano. FTSE 100-indekset i London viger 0,1 pct.Ifølge chefstrateg i Credit Suisses formueforvaltning Pierre Bose kan den mere skridsikre europæiske markedsudvikling ses som udtryk for, at markedet i USA onsdag aften var udsat for en forsinket korrektion, mens de europæiske aktier hidtil har været oversolgt.- Det er opmuntrede, at europæiske aktier er begyndt at finde en lille smule fodfæste, set i forhold til den negative udvikling vi har set i USA, konstaterer han i en kommentar til Reuters.Selskabsspecifikt går torsdagens aktiehandel hårdest ud over det britiske markedsføringsselskab WPP, der har nedjusteret sine forventninger med henvisning til tilbagegang i salget i tredje kvartal. Aktien i selskabet falder 18,0 pct. Negativ er også udviklingen for verdens største bryggeri, AB Inbev, der har fremlagt regnskab for et svært tredje kvartal, hvor væksten slet ikke kunne følge med markedets forventninger. AB Inbevs organiske vækst var i tredje kvartal på 4,5 pct., mens analytikerne havde sigtet efter en vækst på 5,9 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Derfor halveres udbyttet til aktionærerne til 0,80 euro per aktie, som falder 9,7 pct.Omvendt belønnes finske Konecranes for sit regnskab, der viste et driftsoverskud på EBITDA-niveau på 91,1 mio. euro mod estimerede 84,7 mio. euro. Kranproducentens aktie løftes 13,1 pct. på børsen i Helsinki./ritzau/FINANS