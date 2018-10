Aktiestatus: Mærsk og Danske Bank vinder frem i usikkert rødt marked

Mærsk-aktierne og Danske Bank ligger øverst blandt mindretallet af stigende aktier i torsdagens nervøse og faldende danske aktiemarked.Mens det samlede C25-indeks taber 0,7 pct. til 1004,71, stiger Danske Bank 2,5 pct. til 128,10 kr., og Mærsk B-aktien løftes 1,5 pct. til 8081 kr. Der sker uden selskabsspecifikke nyheder, men måske som resultat af porteføljeomlægninger, antager chefaktiehandler i Danske Bank, Mads Zink.- Der er en del porteføljeomlægninger derude. Der er nogle, der synes, at nogle aktier måske er faldet lidt for meget i det usikre hav, vi er ude i, så de samler lidt op i de varer igen. Derfor klarer de sig relativt bedre, konstaterer han. - Og hvis man så ikke ønsker at have flere aktier, hvor finansierer man det så? Det gør man så ved at sælge de aktier, der har klaret sig en lille smule bedre. Og det er de defensive. Jeg tror, at det er forklaringen på det marked, du ser i dag, mener Mads Zink.I tråd med den udvikling tynger klassiske, defensive aktier som Novo Nordisk, Lundbeck, Genmab og William Demant i bunden af eliteindekset med fald på 2 til 3 pct. Tilsvarende ligger medicinalaktierne tæt på bunden af det europæiske aktiemarked med et fald på 1,8 pct. i Stoxx 600-indekset på sektorniveau.SAMMENKOG AF USIKKERHEDBag den generelt negative stemning, der præger torsdagens aktiemarked, ligger ifølge Mads Zink et sammenkog af flere usikkerhedsmomenter. Han nævner problemer med Italiens budget, den verserende handelskrig, det kommende midtvejsvalg i USA, brexit-forhandlingerne og rentestigninger i USA.- Jeg tror ikke, at en enkelt af de fem begivenheder er nok til at slå den gode stemning i markedet i stykker. Men når du har en fire-fem ting, der svømmer rundt, så giver det bare usikkerhed. Det kan godt være, at der ikke er nogen af tingene, der er tiltaget eller faldet de seneste dage. Men de er der bare hele tiden, og der skal meget lidt til, at stemningen vender rundt, noterer Mads Zink.DSV FORTSÆTTER NED AD BAKKEOgså DSV-aktien har en hård handelsdag med et fald på 1,9 pct. til 499,20 kr. ved middagstid. Faldet kan ses som en reaktion på, at transportgiganten ikke havde held med sit forsøg på at overtage schweiziske Ceva, der nu i stedet udvider partnerskabet med CMA CGM. I samme forbindelse tilbyder CMA CGM de Ceva-aktionærer, der vil ud af selskabet, 30 schweizerfranc per aktie. Det er samme pris, som DSV for nylig bød på samtlige aktier i selskabet, men som Cevas bestyrelse afviste.Carlsberg-aktien klarer sig bedre end gennemsnittet med et minus på 0,4 pct. til 729,20 kr. Goldman Sachs har hævet kursmålet for aktien til 690 kr. fra 665 kr., men anbefaler fortsat "sælg". Bryggeriet opjusterede onsdag eftermiddag sine forventninger til den organiske vækst i driftsresultatet til 10-11 pct., mens den tidligere prognose lød på "en høj encifret vækst". Baggrunden er en varm sommer og fremskridt i bryggeriets strategi.Yderligere har konkurrenten AB Inbev, som er verdens største, leveret et skuffende regnskab for tredje kvartal og samtidig halveret udbyttet til aktionærerne.JUSTERINGER EFTER REGNSKABERAnalytikerne har også haft kig på Novozymes efter onsdagens regnskab. Enzymaktien får hævet anbefalingen til "køb" fra "hold" af SEB, mens ABG Sundal Collier har sænket sit kursmål for aktien til 330 kr. fra 350 kr., uden at der er rørt ved "hold"-anbefalingen. Novozymes-aktien balancerer på uændrede 297,10 kr.Nordea, der også leverede regnskab onsdag, taber 1,9 pct. til 58,16 kr. JPMorgan har sænket kursmålet for aktien til 62,59 kr. fra 68,16 kr., mens anbefalingen stadig er på "neutral".Til gengæld har Spar Nord fået løftet anbefalingen af Carnegie til "køb" fra "hold", mens kursmålet fortsat er 70 kr. Ændringen er dateret til mandag, hvor Spar Nord-aktien steg med 2,7 pct. Torsdag stiger Spar Nord-aktien 2,4 pct. til 56 kr.Blandt dagens regnskabsaktuelle aktier er it-selskabet NNIT, der tidligere på måneden opjusterede sine salgsforventninger efter købet af det amerikanske softwareselskab Valiance Partners. Ifølge Mads Zink var selskabets driftsresultat på 66 mio. kr. en del under det ventede, og aktiens fald på 0,7 pct. til 189,60 kr. er derfor ikke urimelig i det i øvrigt negative marked, mener han./ritzau/FINANS