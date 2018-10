Aktier: Nye massive kursfald i hele fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -3,3 Topix -2,7 Hongkongs Hang Seng -1,8 China Shanghai Composite -1,4 China CSI 300 -1,3 Taiwan Taiex -2,3 Sydkoreas Kospi -1,9 Indiens BSE Sensex -0,9 Singapores STI -1,1 Sydney ASX 200 -2,2

De asiatiske aktiemarkeder tager endnu et styrtdyk torsdag, hvor onsdagens næsestyver til teknologisektoren førte an i den største endagsnedtur på Wall Street siden 2011.- Svage amerikanske boligdata, blandede resultater fra virksomhederne, handelskrig og bekymringer om en langsommere global økonomisk vækst bidrager alt sammen til udsalget, lyder det fra finanshuset Rivkin Securities i Sydney i et notat.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 2,0 pct.I Japan dykker Nikkei-indekset 3,3 pct., mens det brede Topix-indeks dropper 2,7 pct.Investorerne i Kina har det ikke meget bedre. Den negative stemning har solidt fat i frakkeskøderne, hvilket resulterer i et fald på 1,4 pct. i Shanghai Composite, mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,3 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 1,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 2,3 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 1,9 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 1,1 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 2,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger til gengæld med stigninger på 0,2-0,4 pct. oven på enkelte gode regnskaber efter Wall Streets lukketid onsdag.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS