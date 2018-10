Aktieåbning: Novozymes til bunds - Nordea og Genmab også i rødt

Efter en udvidet åbningsauktion placerer enzymproducenten Novozymes sig onsdag helt i bunden af det danske eliteindeks, C25, med et fald på 3,6 pct. til 308 kr. C25-indekset stiger med 0,3 pct. til 1012,99 umiddelbart efter børsåbning. Enzymproducenten er inden børsåbning leveret regnskab for tredje kvartal af 2018. Det var ifølge analysechef i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen på linje med forventningerne.- Jeg tror, at det store tema i dag bliver, at Novozymes guider mod bunden af sit guidanceinterval på omsætningen. Så det bedre vækstmomentum, som vi alle går og spejder efter, og som kunne løfte aktien og også medvirke til at trække forventningerne til væksten i 2019 opad, får vi altså ikke, siger han i en kommentar til Ritzau Finans.NORDEA NED EFTER REGNSKABI bunden ses også Nordea med et fald på 2,2 pct. til 58,37 kr. Storbanken har også præsenteret regnskab for tredje kvartal.Det bød ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank på godkendte renteindtægter, men skuffende gebyrer og handelsindtægter. Derudover var udviklingen i omkostningerne positiv: - Omkostningssiden er positiv. Det var et område, der var i fokus efter en god udvikling i andet kvartal, og Nordea fulgte op, siger han i en kommentar til Ritzau Finans.Blandt bundskraberne er også Genmab med et fald på 2,1 pct. til 847,20 kr. Selskabet har fået sænket sin anbefaling af Berenberg til "hold" fra "køb". Kursmålet er blevet reduceret til 1000 kr. fra 1400 kr. JPMorgan har også kigget på aktien og har sænket sit kursmål til 1150 kr. fra 1200 kr., uden at der er ændret ved den positive "overvægt"-anbefaling.LUNDBECK TIL VEJRSI den anden ende af eliteindekset er Lundbeck med en stigning på 3 pct. til 406,35 kr. i toppen. Amerikanske Bernstein har løftet sin anbefaling af aktien til det neutrale niveau "market perform" fra "underperform", fremgår det af data fra Bloomberg News.Tirsdagens absolutte bundskraber i C25, Ambu, er at finde i toppen af indekset onsdag. Her stiger aktien med 1,3 pct. til 126,60 kr. DSV-aktien er også at finde i positivt farvand onsdag med en stigning på 1,3 pct. til 516,20 kr. Selskabet fortalte tirsdag eftermiddag, at det har droppet interessen for en overtagelse af Ceva Logistics, efter at det danske selskab over to gange har fået afvist et overtagelsestilbud af schweizerne.Carlsberg-aktien falder med 0,3 pct. til 728,80 kr. Konkurrenten Heineken, der primært konkurrerer med Carlsberg i Europa og Asien, har onsdag inden børsåbning præsenteret regnskab. Her var meldingerne om den organiske fremgang i solgte ølmængder bedre end ventet blandt analytikerne.Blandt sidepapirerne kan der onsdag komme fokus på Lollands Bank, der præsenterer regnskab for tredje kvartal, og Nilfisk, som får nyt fra konkurrenten Tennant, der kommer med regnskab.En aktie i Lollands Bank handles uændret til 328 kr., mens Nilfisk-aktien stiger med 0,9 pct. til 277,50 kr./ritzau/FINANS