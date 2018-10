Aktier: Markante kinesiske stigninger drejer Asien i medvind

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +1,5 China CSI 300 +1,8 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +1,2 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder er vendt rundt til et generelt positivt niveau, efter at det kinesiske aktiemarked har vendt tirsdagens styrtdyk til en ganske massiv stigning onsdag.De store japanske indeks lå længe i minus, mens de kinesiske aktier tog et U-turn blandt andet understøttet af gevinster i Hongkong og Sydkorea, hvilket i sidste ende fik overbevist de japanske investorer.Nikkei-indekset ligger med et plus på 0,6 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,4 pct.De kinesiske markeder er i overhalingsbanen. Et indledende beskedent plus i Shanghai Composite er siden vokset til 1,5 pct., mens CSI 300-indekset stiger 1,8 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger onsdag med stigninger på op til 0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS