Valuta: Ny risikoaversion øger bud efter traditionelt sikre valutaer

Der er igen bud efter de traditionelt sikre valutaer som japanske yen og schweizerfranc onsdag morgen, hvor risikoaverse investorer trimmer deres eksponering over for dollar på baggrund af den tiltagende uro på Wall Street, der har sendt aktiemarkedet i voldsom bølgegang med en underliggende negative tendens.



De amerikanske virksomheder er begyndt at mærke handelskrigen og indtjeningen skuffer, hvilket har fået de hidtil skråsikre aktionærer til at trække følehornene til sig.



Og selv om dollar traditionelt betragtes som en sikker havn på lige fod med yen og franc, undergraver aktiemarkedets nedtur den amerikanske valutas status, især fordi vurderinger om, at amerikanske selskabers resultater har toppet, skaber bekymringer for udsigterne til den økonomisk vækst.



"Vi fastholder, at når markedsstemningen bliver virkelig grim, vil yen være markedets førstevalg som sikker havn," vurderer analytikere fra Rabobank i et notat ifølge Reuters.



Og mens der er bud efter yen, er der mere tvivl om den fælleseuropæiske euro, efter at EU-kommissionen tirsdag afviste det italienske budgetforslag for 2019 og understregede, at det bryder med EU's regler om budgetunderskud. Rom har nu fået tre uger til at komme med et nyt forslag eller stå over for sanktioner fra Bruxelles.



Usikkerheden omkring Italiens budget har også skabt tvivl om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil kunne hæve renten næste sommer.



"Euro vil bevæge sig sidelæns de næste tre uger, da det ser ud til, at Italien ikke vil give op," siger valutastrateg Rodrigo Catril fra NAB i Melbourne ifølge Reuters.



Oven i den italienske euroeffekt, påvirkes den fælles valuta af brexit-forhandlingerne, der ligeledes sætter britiske pund i fokus.



Den britiske premierminister, Theresa May, forsøger senere onsdag at overbevise de konservative kolleger på et privat møde i parlamentet for at dæmme op for de voksende spændinger over premierministerens brexit-strategi.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2980 dollar mod 1,2970 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1465 dollar mod 1,1495 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,50 yen mod 112,10 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS