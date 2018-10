Aktier: Teknologiaktier slagtes i rødt europæisk marked

De europæiske aktier er i klar modvind tirsdag over middag, hvor samtlige af de største indeks på kontinentet er i rødt.Geopolitisk usikkerhed fra flere sider har sendt investorerne på udsalg i aktierne, mens de i stedet køber op i statsobligationerne.Det er både de stigende statsrenter i USA, handelskrigen mellem USA og Kina, situationen omkring Saudi-Arabien efter drabet på journalisten Jamal Khashoggi, usikkerhed om det italienske statsbudget, nervøsitet omkring brexit-forhandlingerne og fokus på den kinesiske vækst, der spiller ind. - Al risiko skal af bordet, da de geopolitiske spændinger stadig er der, skrev Jasper Lawler, der er analytiker hos LCG, til sine kunder inden åbningen tirsdag, rapporterer Reuters.FTSE 100-indekset i London falder med 0,8 pct., mens CAC 40-indekset i Paris bakker 1,2 pct., og DAX-indekset i Frankfurt falder med 1,8 pct. Samtidig falder det paneuropæiske Stoxx 600-indeks med 1,3 pct.Særligt teknologiaktierne har det svært i tirsdagens handel. Sektoren under Stoxx 600-indekset er den klart mest faldende med et dyk på 3,8 pct.Det er påvirket af blandt andet chipproducenten AMS, der falder med hele 27 pct., efter at selskabet har leveret ellers pæne resultater for tredje kvartal.Til gengæld skuffede forventningerne til fjerde kvartal klart, og det straffer investorerne hårdt. Med i bunden er også franske Atos, der laver blandt andet internetbaserede sikkerhedsløsninger. Selskabet har sænket sine forventninger til omsætningen efter skuffende resultater i blandt andet Tyskland og Nordamerika.Aktien falder med 22,5 pct.Blandt de faldende aktier er også den tyske kemikæmpe Bayer, der lider under, at en amerikansk domstol har bekræftet dommen mod opkøbet Monsanto, der peger på, at ukrudtsmidlet Roundup har forårsaget kræft hos en tidligere pedel på en skole i Californien.Bayer falder med 8,1 pct./ritzau/FINANS