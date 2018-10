Aktiestatus: Ambu i bunden af geopolitisk presset C25

De danske aktier er klædt helt i rødt tirsdag, hvor blandt andet Ambu og Genmab, der er blandt de hårdest ramte aktier på det seneste, er med helt i bunden.Der er dog ikke umiddelbart selskabsspecifikke nyheder bag de to aktiers deroute. I stedet er de præget af den generelle markedsstemning, der klart er til den negative side på baggrund af en stribe faktorer. Handelskrigen mellem USA og Kina samt de stigende statsrenter i USA fylder stadig blandt investorerne, der er fortsat usikkerhed om den italienske økonomi, der er nervøsitet om situationen i forbindelse med dødsfaldet på det saudiarabiske konsul, og endelig er brexit-forhandlingerne også stadig med til at skabe usikkerhed.- Der er en masse geopolitiske spændinger ude i verden, så der er bare nogle gange de her dage, hvor det hele eskalerer, og vi falder meget tungt, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.Samlet set falder C25-indekset med 2,8 pct. til 1012,63, og samtlige 25 aktier i indekset er i bakgear.Ambu er at finde allernederst med et dyk på 6,3 pct. til 128,50 kr., mens Genmab falder 3,7 pct. til 872,80 kr.FINANSAKTIER I FOKUSI USA var finanssektoren mandag med til at trække aktierne ned, da der er opstået bekymring for voksende tab på udlån i den regionale amerikanske banksektor. Det skaber også fokus på bankaktierne herhjemme tirsdag, hvor netop finanspapirerne - dog Danske Bank fraregnet - er blandt de bedre præsterende.Nordea og Jyske Bank er således med i toppen af C25, selv om de to falder med henholdsvis 1,3 pct. til 59,64 kr. og 2 pct. til 285,70 kr.Danske Bank falder med 3,3 pct. til 126,20 kr.Investorere med hang til bankaktier kan også hente inspiration fra Sverige, hvor Swedbank har leveret et pænt regnskab for tredje kvartal med blandt andet pæn udlånsvækst.Nordea afleverer i øvrigt selv regnskab for tredje kvartal onsdag.REGNSKABSSÆSON BEGYNDER AT TAGE FOKUSNovozymes, der ligeledes leverer regnskab for tredje kvartal onsdag, falder i øvrigt med 4,2 pct. til 320,60 kr. inden regnskabet.Allerede mandag var der desuden regnskab fra forsikringsselskabet Topdanmark, der leverede flotte takter og en opjustering af forventningerne.Det blev belønnet med en kursgevinst på 6,8 pct., men tirsdag falder aktien igen - i takt med resten af det danske marked.Svenske SEB har da også efter regnskabet sænket sin anbefaling af Topdanmark til "sælg" fra "hold", mens kursmålet er løftet til 303 kr. fra 300 kr., viser data fra Bloomberg News.Norske DNB har løftet kursmålet til 310 kr. fra 300 kr., mens anbefalingen af forsikringsaktien her fortsat er "hold".Topdanmark falder med 3,9 pct. til 302 kr./ritzau/FINANS