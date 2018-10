Aktier: Store kursfald i hele fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -2,3 Topix -2,2 Hongkongs Hang Seng -2,3 China Shanghai Composite -1,6 China CSI 300 -1,4 Taiwan Taiex -1,6 Sydkoreas Kospi -2,4 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -1,1 Sydney ASX 200 -0,8

De asiatiske aktiemarkeder dykker voldsomt tirsdag, efter at en nogen hakkende start på den amerikanske regnskabssæson har bremset Wall Street, mens en cocktail af negative indikationer omkring Saudi-Arabien, Italiens budgetunderskud og brexit-forhandlingerne lægger en kraftig dæmper på investerinslysten.Væk en mandagens jubelstemning på baggrund af kinesiske stimulus-håb."Kort sagt - verden ser ud til at være i kaos," siger strateg Akira Takei fra Asset Management One til Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 1,3 pct.I Japan dykker Nikkei-indekset 2,3 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 2,2 pct.Investorerne i Kina startede blødt oven på mandagens massive stigninger, men den negative stemning har fået overtaget hvilket resulterer i et fald på 1,4 pct. i Shanghai Composite, mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,6 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 2,3 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,8-0,9 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS