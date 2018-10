Valuta: Nervøs stilstand trods massive kursfald i aktiemarkedet

Der er stilstand på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor investorerne holder vejret, mens der nervøst spejdes mod aktiemarkederne, der er vendt tilbage til en stærk negativ holdning oven på mandagens kursfest.



Massive kursfald i Japan trækker både de øvrige asiatiske aktiemarkeder og de amerikanske indeksfutures ned, og renterne vender mod syd, mens valutakurserne trods uroen fortsat er så godt som uændrede.



Handelskrig, midtvejsvalg, italiensk budgetunderskud og fortsat dødvande omkring de britiske EU-brexit forhandlinger er nogle af ingredienserne i en cocktail, der kan få de finansielle markeder på slingrekurs med risiko for, at det finansielle eksprestog kører af sporet.



"Risikoaversion er sammen med amerikansk dollarstyrke overskriften natten over. Euro står svagt, hvilket skyldes brexit-usikkerhed. Og så er der ingen opfølgning i de globale aktier på de voldsomme kinesiske stigninger mandag, da de konjunkturprægede aktier underpræsterede," siger valutastrateg Sim Moh Siong fra Bank of Singapore i Singapore til Reuters.



Den britiske premierminister, Theresa May, sagde mandag, at langt størstedelen af en aftale vedrørende skilsmissen fra EU er faldet på plads, men gentog den britiske modstand mod et EU-forslag vedrørende den irske grænse.



Med lidt over fem måneder tilbage, inden Storbritannien forlader EU, er forhandlingerne gået i baglås grundet uenighed om den nordirske grænseproblematik og forsikringen om, at der ikke bliver en "hård" grænse til Irland, hvis de fremtidige handelsrelationer ikke når at falde på plads i tide.



Italien dominerer også vurderingen af euro. Usikkerheden over for eurosamarbejdet er ikke blevet mindre af, at Italien mandag hårdnakket nægtede at ændre på det i forhold til eurozonens stabilitetspagt eksorbitante budgetunderskud, hvilket kan udløse sanktioner fra Bruxelles' side.



Kreditvurderingsbureauet Moody's nedjusterede den italienske gæld fredag, men holdt overraskende udsigterne stabile.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,2965 dollar mod 1,2970 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1460 dollar mod 1,1470 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,60 yen mod 112,90 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS