Aktier: Kraftige stigninger i Kina trækker hele det globale spektrum op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +2,3 China Shanghai Composite +4,2 China CSI 300 +4,4 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder står i skarp modsætning til sidste uge mandag morgen.Især de kinesiske aktier bliver kraftigt efterspurgt efter opfordringer til ro fra landets øverste politiske top, hvilket sender Shanghai Composite op med den største endagsgevinst siden maj 2016.Spekulation om intervention fra kinesiske statsstøttede fonde sammen med verbal støtte fra myndighederne - blandt andet præsident Xi Jinpings lovning om støtte uden tøven til Kinas private sektor - har løftet aktierne fra et fireårigt lavpunkt fredag.De kraftige stigninger i Kina på over 4 pct. har trukket hele den asiatiske region samt de amerikanske futures op fra en negativ start til at ligge med komfortable plusser hele vejen rundt.I Japan stiger Nikkei-indekset 0,5 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,4 pct.De kinesiske markeder er dagens højdespringere. Shanghai Composite stiger 4,2 pct. og CSI 300-indekset ligger med et plus på 4,4 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks følger delvist med via en stigning på 2,3 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger efter en negativ start med stigninger på 0,2-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS