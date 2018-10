Valuta: Stille start uden væsentlige udsving mellem store valutaer

Relateret indhold Artikler

Den nye uge starter stille på de internationale valutamarkeder mandag morgen.



Kursudsvingene mellem de store valutaer er begrænsede, og investorerne afventer nye indikationer fra såvel den politiske debat om budgetsituationen i Italien, udviklingen i handelskrigen mellem USA og Kina samt brexit-forhandlingerne mellem Storbritannien og EU i Bruxelles.



Såvel euro som pund ligger på stort set samme niveau som fredag eftermiddag på trods af en stigende følsomhed over for nyheder om brexit og det kontroversielle italiensk budgetforslag, der skyder langt over europagtens budgetkrav.



"Euro og pund kan blive mere og mere følsomme over for geopolitiske faktorer, når Italiens budgetproblem og brexit-forhandlingerne får mere forsideeksponering," siger markedsanalytiker Jonathen Chan fra CMC Markets i et notat ifølge Reuters.



Torsdag betegnede EU-Kommissionen det italienske budgetforslag som et "hidtil uset" brud på EU's finanspolitiske regler. Italien skal senere mandag forklare overtrædelsen af reglerne over for kommissionen, og landet står over for en afvisning, der eventuelt kan føre til sanktioner.



Pund klarer sig, efter at den britiske premierminister, Theresa May, har meldt sig klar til at afskrive et vigtigt brexit-krav for at indgå en aftale for Storbritanniens afsked med EU.



Det har siden ført til klare advarsler fra Theresa Mays egne rækker i London, hvor over 40 konservative parlamentsmedlemmer er klar til at gøre oprør, hvis der slækkes på de britiske krav.



Pund koster mandag morgen 1,3065 dollar mod 1,3045 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1510 dollar mod 1,1485 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,60 yen mod 112,45 yen fredag eftermiddag.



