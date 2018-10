Råvarer: Stigende olielagre efter orkanen Michael sænker oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder fredag efter en stigning i amerikanske olielagre. Guld- og kobberpriserne falder også en smule.



Tal fra det amerikanske energiministerium, EIA, viser, at de amerikanske olielagre i uge 41 steg med 6,5 mio. tønder olie - nær en tredobling af analytikernes forventninger ifølge Reuters. Det er fjerde uge i træk med stigende amerikanske olielagre.



"EIA's ugentlige statusrapport var en kæmpe overraskelse, der sendte oliepriserne nedad, på grund af bekymringer hos de investorer, der spekulerer i stigende oliepriser," siger Stephen Innes, der er chefinvestor hos OANDA, til Reuters.



Olielagrene stiger ifølge Reuters, efter at flere offshore olierigger i uge 41 midlertidigt måtte lukke på grund af orkanen Michael. Olieproduktionen faldt med 300.000 tønder olie om dagen til 10,9 mio. tønder.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, udtalte torsdag ifølge Reuters, at han antager, at den savnede saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er død, og at USA's modsvar til Saudi-Arabien med al sandsynlighed vil være "meget alvorligt", men at præsidenten først vil til bunds i sagen.



Irans olieeksport stiger i oktober, mens investorer køber ind af den sidste sanktionsfri olie inden den 4. november, hvor USA's sanktioner mod den iranske olieeksport træder i kraft. Blandt andet har Kina købt en hidtil uset mængde iransk olie, der forventes at lande i Kina i løbet af oktober og tidligt i november ifølge en iransk fragtkilde såvel som tal fra Refinitiv Eikon.



En tønde Brent-olie koster fredag morgen 79,46 dollar mod 79,67 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,78 dollar mod 69,57 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1226,91 dollar mod 1224,99 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6161 dollar mod 6165,50 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS