Aktier: Nye kursfald breder sig igen i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,0 Topix -1,1 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -1,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,2

Opdateret 6.52De asiatiske aktiemarkeder står igen i kursfaldenes tegn fredag morgen.En skuffende svag udvikling i det kinesiske vækstbillede - Kina havde i tredje kvartal den svageste økonomiske vækst siden den globale finanskrise satte ind - sender de asiatiske markeder ned."Markedet fortsætter med at regne på kombinationen af højere amerikanske renter, handelsstriden og de kinesiske vækstproblemer," pointerer analytikere fra ANZ i et notat ifølge Reuters.MSCIs bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,3 pct.I Japan fortsætter torsdagens markant negative indstilling. Nikkei-indekset ligger med et fald på 1,0 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 1,1 pct.De kinesiske markeder er mere tilbageholdende. Efter det massive fald i de kinesiske aktier torsdag forsøgte centralbankchef Yi Gang fredag at dæmpe bekymringerne.Yi Gang bemærkede, at de seneste aktiemarkeds-svingninger stort set er drevet af investorstemning, og at prissætningen ikke er i overensstemmelse med de økonomisk fundamentale forhold.Det fik investorerne til at vende tilbage, så efter et indledende fald på mere end 1 pct. i Shanghai Composite, er der nu blot tale om er marginalt minus, mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks falder til gengæld 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,8 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 0,2 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,2-0,5 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro under pres grundet både italienske og britiske problemer Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS