Valuta: Euro under pres grundet både italienske og britiske problemer

Den fælleseuropæiske euro presses i baggrunden fredag morgen, hvor en skarp kritik fra EU-kommissionen af det italienske budgetunderskud igen har sat gang i bekymringer over politiske spændinger i den fælles valutazone.



Kommissionen fastslår i et brev til den italienske økonomiminister, Giovanni Tria, at de planlagte offentlige udgifter er for høje, og at det strukturelle underskud - eksklusive engangsforanstaltninger og konjunktureffekter - vil stige i stedet for at falde, og at den italienske offentlige gæld som konsekvens heraf ikke vil komme nærmere i overensstemmelse med EU-reglerne.



Investorerne er som altid på tæerne, når det gælder udsigten til politiske spændinger i EU, og som vanligt går det ud over euro-værdien, samt øger forskellen mellem renterne på de respektive landes statspapirer.



Spreadet mellem de italienske og tyske tiårige obligationsrenter er øget til det højeste niveau i over fem år, efter at nyheden om kommissionens brev blev kendt.



"Eurosvækkelsen afspejler opbygningen af politisk spænding i euroområdet. Det næste støtteniveau for euro er 1,1430 dollar, inden et dyk til 1,13," vurderer valutastrateg Sim Moh Siong fra Bank of Singapore til Reuters.



Og for at føje spot til skade for den fælles valuta trækkes der også ned på grund af hårdknuden i de britiske brexit-forhandlinger, der har ramt pund sterling.



Senest har premierminister Therasa May lagt sig ud med ikke bare de hårdnakkede EU-modstandere i sit eget parti, men også med den fløj der normalt bakker op om hendes forsøg på at håndtere skilsmissen med EU.



Det skyldes, at hun uden at sikre sig kabinettets godkendelse har tilbudt EU at forlænge overgangsperioden efter brexit, hvilket har vakt vrede blandt både tilhængere og modstandere i den konservative gruppe.



Pund sterling koster fredag morgen 1,3025 dollar mod 1,3070 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1460 dollar mod 1,1490 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,45 yen mod 112,50 yen torsdag eftermiddag.



