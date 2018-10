Råvarer: Oliepriser ligger med små udsving efter stigning i olielagre

Relateret indhold Artikler

Der er mindre udsving i oliepriserne torsdag efter en stigning i de amerikanske olielagre, samtidig med at spændingerne omkring den døde saudi-arabiske journalist fortsætter.



De amerikanske olielagre steg med 6,5 mio. tønder i sidste uge, hvilket var næsten tre gang så meget, som analytikere havde estimeret, fortæller den amerikanske Energy Information Administration onsdag.



Olielagrene steg markant, på trods af at den amerikanske olieproduktion i sidste uge faldt med 300.000 tønder om dagen til 10,9 mio. tønder. Det skyldes hovedsageligt, at faciliteterne var midlertidigt lukket på grund af orkanen Michael.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 80,10 dollar mod 79,58 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,78 dollar mod 69,90 dollar onsdag eftermiddag.



Det er første gang i en måned, at WTI-olien falder til under 70 dollar per tønde.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1223,51 dollar mod 1226,13 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6203,50 dollar mod 6239,50 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS