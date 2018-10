Aktier: Kursfald i Kina breder sig i hele regionen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite -2,0 China CSI 300 -1,5 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder genoptager kursfaldene med fornyet styrke i især Kina torsdag.Højere amerikanske renter og fornyet svækkelse af den kinesiske valuta sender igen aktierne nedad."Samtidig med at der er stigende T-bond renter, indikerer USA's præsident, Donald Trump, yderligere takster på kinesiske varer, hvilket sender CSI 300 tæt på det laveste niveau siden sommeren 2016. Og den fortsatte risiko for en ny svækkelse af yuan kan ikke ignoreres," siger handelschef Simon Derrick fra BNY Mellon til Reuters.MSCIs bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,3 pct.I Japan er den negative indstilling yderligere forstærket af skuffende data for eksporten i september."Investorer bliver mindet om årsagerne til sidste uges udsalg, og de er på vagt over for de negative risici igen," siger markedsstrateg Shogo Maekawa fra JPMorgan Asset Management til Reuters.Nikkei-indekset ligger med et fald på 0,6 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,4 pct.De kinesiske markeder er stærkt negative. Shanghai Composite falder 2,0 pct., og CSI 300-indekset dropper 1,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger så godt som uændret.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,4-0,5 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes af udsigt til yderligere rentestigninger Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS