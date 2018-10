Valuta: Dollar styrkes af udsigt til yderligere rentestigninger

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar styrkes torsdag morgen, hvor udsigten til højere rente i USA igen presser valutaen op mod samtlige andre store valutakolleger.



Det er referatet fra den amerikanske centralbanks seneste pengepolitiske møde, der onsdag aften viste en overraskende stram opfattelse af det økonomiske højtryk, som har lagt sig over USA, og som truer med at overophede USA's økonomi med truslen om en stærkt stigende inflation til følge.



Federal Reserves septembermøde bekræftede forventningerne om, at den amerikanske centralbank vil fortsætte med at hæve renten, uantastet af hvad USA's præsident Donald Trump eller andre mener om de gentagne renteforhøjelser.



"Der var en temmelig høj forventning om, at det med stor sandsynlighed ville vise en centralbank, der fortsat og mere selvsikkert debatterede stramninger i pengepolitikken," siger valutachef Richard Franulovich fra Westpac Banking Corp til Reuters.



Referatet pressede den toneangivende tiårige rente op med 5 basispoint til 3,20 pct., mens den korte toårige rente øgedes 2 basispoint til 2,89 pct.



Ifølge rentefutures er der nu indpriset 78 pct.s sandsynlighed for, at Federal Reserve hæver renten igen til december - mod 77 pct., inden referatet blev offentliggjort. Det vil i så fald være fjerde gang i år, at renten øges.



Og mens dollar-renten stiger, reduceres tilgængeligheden af oversøiske dollar, hvilket ses af en øget forskel på købs og salgs-spreadet på valutakryds-swaps, der traditionelt er indikator for likviditeten i offshore-dollar. Spreadet er vokset i de seneste uger, hvilket tyder på, at Feds rentestigninger har reduceret tilgængeligheden eller øget efterspørgslen af oversøiske dollars.



Og en vis forsigtighed, når det gælder risiko, er berettiget. For erstatningen for Feds likviditetsudbud er kommet på bekostning af strammere likviditetsforhold uden for USA, pointerer investeringsbanken Morgan Stanley.



Euro koster torsdag morgen 1,1500 dollar mod 1,1530 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 112,70 yen mod 112,05 yen onsdag.



/ritzau/FINANS