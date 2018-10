Råvarer: Oliepriserne stiger efter overraskende fald i USA's olielagre

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne fortsætter onsdag stigningerne, efter at data har vist et overraskende fald i de amerikanske olielagre. Samtidig støttes priserne af geopolitiske stridigheder over den forsvundne saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi.



Selv om analytikere havde forventet en stigning på 2,2 mio. tønder, faldt de amerikanske råolielagre med 2,1 mio. tønder i sidste uge, viser data fra API.



Nyheden har ført til en stigning i oliepriserne onsdag morgen, hvor en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, handles i 81,41 dollar mod 80,74 dollar tirsdag eftermiddag, mens den amerikanske WTI-olie har taget et lille nøk op til 71,99 dollar fra 71,92 dollar tirsdag eftermiddag.



"Priserne stiger i dag, da data om det overraskende fald i amerikanske olielagre kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem USA og Saudi-Arabien er ophedede," siger Stephen Innes fra Oanda til Bloomberg.



Stridighederne mellem USA og Saudi-Arabien skyldes amerikansk pres mod kongeriget, efter at den saudiarabiske journalist og regimekritiker, Jamal Khashoggi, forsvandt den 2. oktober.



Saudi-Arabien, der er verdens største producent af olie, har truet med at gengælde eventuelle amerikanske sanktioner i forbindelse med sagen, og det har ført til bekymringer om udbuddet.



Råoliepriserne er ifølge Bloomberg steget med omkring 20 pct. i år, hvilket primært skyldes udsigten til fornyede amerikanske sanktioner mod Iran, der kan føre til et mindsket globalt udbud.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1222,30 dollar mod 1229,04 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6203,50 dollar mod 6239,00 dollar tirsdag eftermiddag.



