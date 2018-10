Aktier: Tokyo i spids fra start

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,2 Topix +1,5 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 0,0 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI +1,7 Sydney ASX 200 +1,1

De asiatiske aktiemarkeder kom ud af startboksen i fuld galop onsdag, hvilket fulgte i kølvandet af kraftige stigninger i de amerikansk indeks på Wall Street tirsdag.Gassen er dog gået lidt af ballonen i den tidlige eftermiddagshandel i Asien.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,7 pct.I Japan fører markedet fortsat det asiatiske felt fra spids."Nikkei ser ud til at have bundet ud. Det seneste kollaps blev ikke drevet af overbevisende faktorer, men markedet havde brug for at tilpasse sig efter de skarpe stigningern og forventningerne fra virksomhederne skulle give bevis for det solide økonomiske fundament," siger seniorøkonom Soichiro Monji fra Daiwa SB Investments i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset ligger med et plus på 1,2 pct., mens det brede Topix-indeks øger hele 1,5 pct.De kinesiske markeder er noget mere tilbageholdende. Fraværet af Hongkong-handlerne, der holder fri, betyder et beskedent plus i Shanghai Composite på 0,1 pct., mens CSI 300-indekset er så godt som uændret.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,4 pct., Kospi-indekset i Seoul øger 1,0 pct., Singapores Strait Times-indeks stiger 1,7 pct., og Sydneys ASX-indeks lægger en gevinst på 1,1 pct. til aktionærerne over dagen.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger onsdag med fald på omkring 0,1 pct.