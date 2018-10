Valuta: Dollar styrkes en anelse på fornyet risikolyst

Dollar styrkes en anelse onsdag morgen, hvor risikolysten er tilbage på baggrund af stærke regnskaber fra USA samt nye tegn på, at USA's økonomiske opsving er på rette spor trods effekten af stigende renter og globale handelsstridigheder.



Tirsdagens massive stigninger i de tre vigtigste Wall Street-indeks på over 2 pct. sætter sine spor i Asien onsdag morgen, hvor så godt som samtlige regionale aktieindeks følger den amerikanske optimisme.



Det har fået investorerne til at overveje at afvikle sikre valutaplaceringer til fordel for mere risikable strategier i andre mere afkastgivende valutaer.



"Yen har taget den schweiziske francs kappe på som førstevalg som sikker havn. Den globale nedsmeltning i aktiemarkedet har givet anledning til betydelige yen-styrkelser. Kortfristede udsigter for yen domineres af, om vendingen i aktiemarkedet over de sidste 24 timer er et vendepunkt eller en pause i en større korrektion," siger analytiker Michael McCarthy fra CMC Markets.



Markedsdeltagere afventer nu yderligere signaler for dollar-retningen, når referatet fra Federal Reserves seneste pengepolitiske møde offentliggøres onsdag aften.



Futures-markedet har indregnet 77 pct. sandsynlighed for, at Federal Reserve igen vil hæve renterne på det pengepolitiske møde i december ifølge CME.



Britiske pund giver sig lidt efter gårsdagens gevinst, der var understøttet af stærkere end ventede arbejdsmarkedsdata, men investorerne stiller sig stadig tvivlsomme over for, at der findes en løsning på de fastlåste brexit-forhandlinger, hvor især grænseproblemerne i Irland har vist sig at være en gordisk knude.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,3175 dollar mod 1,3210 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1560 dollar mod 1,1585 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,40 yen mod 112,20 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,45 yen på en euro onsdag morgen mod 128,65 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,9015 pund på en euro onsdag morgen mod 0,9005 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS