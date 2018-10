Råvarer: Oliepriserne stiger på grund af fald i Irans olieeksport

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger tirsdag, efter tegn på at Irans olieeksport falder yderligere i oktober, forud for sanktionerne som træder i kraft i november.



Ifølge Reuters har Iran eksporteret 1,33 mio. tønder om dagen de første to uger af oktober sammenlignet med 1,6 mio. tønder om dagen i september.



Faldet er endnu større sammenlignet med niveauet i april, hvor Iran eksporterede 2,5 mio. tønder om dagen, inden den amerikanske præsident, Donald Trump, indførte sanktioner mod Iran.



"Der vil være usikkerhed omkring olieeksporten indtil den 4. november, hvor det bliver klart, om USA ønsker at skære Irans olieeksport helt, eller om USA vil imødekomme dispensation," siger Vincent Hwang, der er analytiker for råvarer hos NH Ivestment & Securities i Seoul, til Reuters.



Vincent Hwang mener også, at prisen på den europiske referenceolie, Brent, vil holde sig på omkring 80 dollar per tønde, og at prisen på den amerikanske WTI-olie fortsat vil ligge i niveauet 70-75 dollar per tønde.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 80,98 dollar mod 80,55 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,83 dollar mod 71,46 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1226,64 dollar mod 1228,37 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6225 dollar mod 6239,50 dollar mandag eftermiddag.



