Efterforskere forlader saudiarabisk konsulat efter otte timer

Et hold af tyrkiske efterforskere har natten til tirsdag forladt Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul efter at have foretaget undersøgelser i forbindelse med sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi.



Iført hvide dragter og blå handsker undersøgte det tyrkiske politi og en saudiarabisk delegation konsulatet i otte timer for spor efter Jamal Khashoggi.



Da efterforskerne forlod konsulatet, tog de blandt andet jord fra konsulatets have med sig.



Jorden blev lastet i varevogne, inden efterforskerne forlod stedet. Det oplyser en embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.



Jamal Khashoggi var en kendt kritiker af kongefamilien i Saudi-Arabien.



Han lever i eksil i USA og har været savnet, siden han gik ind på konsulatet i den tyrkiske storby den 2. oktober. Tyrkiske embedsfolk frygter, at han er blevet dræbt på konsulatet.



Saudi-Arabien afviser anklagerne.



Mandag rapporterede tv-stationen CNN, at Saudi-Arabien arbejder på en rapport, der vil beskrive, at Jamal Khashoggi døde under en afhøring foretaget af Saudi-Arabien.



CNN citerer to unavngivne kilder. En af dem advarer om, at der stadig arbejdes på rapporten. Derfor kan den se anderledes ud, når den fremlægges.



Den anden kilde oplyser ifølge CNN, at afhøringen blev udført uden tilladelse fra højere instanser i Saudi-Arabien.



CNN-historien er ikke bekræftet af Saudi-Arabien, og ingen andre medier har fremlagt lignende oplysninger.



Ifølge nyhedsbureauet AP ankom et rengøringshold til det saudiarabiske konsulat i Istanbul, et par timer før undersøgelsen gik i gang mandag eftermiddag.



Undersøgelsen af konsulatet beskrives af AP som ekstraordinær, fordi Wienerkonventionen slår fast, at konsulater og ambassader teknisk set tilhører det pågældende land og ikke det land, som konsulatet omgives af.



/ritzau/