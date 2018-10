Aktier: Øgede bekymringer reducerer tidlige stigninger i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktiemarkeder startede positivt tirsdag og fulgte i kølvandet af stigninger i de amerikansk indeks-futures, men stemningen er til dels vendt, og den negative holdning synes at få overtaget på grund af geopolitiske bekymringer, der begrænsede gevinsterne.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,2 pct.I Japan startede markedet med pæne stigninger på over 0,5 pct., men fald i Apple-leverandører grundet bekymringer for en opbremsning i efterspørgslen fra Kina trak i modsat retning. Efter den japanske frokostpause er markedet faldet tilbage, og Nikkei-indekset ligger med et plus på 0,1 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,1 pct.De kinesiske markeder er generelt negative. Shanghai Composite falder 0,2 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Defensiv dollar efter vending i risiko-stemningen Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS