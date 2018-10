Valuta: Defensiv dollar efter vending i risiko-stemningen

Der er defensive tendenser omkring den amerikanske dollar tirsdag efter mandagens svage amerikanske detailsalgsdata, mens efterspørgslen efter sikre valutaplaceringer i yen og schweizerfranc aftager.



Det amerikanske detailsalg steg i en langsommere end forventet takt i sidste måned, og med sidste uges inflationsrapport, der viste en lavere september-stigning end antaget, i baghovedet trækker investorerne en smule i land i forhold til forventningerne til renteforhøjelser fra Federal Reserves side.



Siden New York lukkede ned for mandagens handel, er stemningen på de globale aktiemarkeder vendt til det bedre, hvilket har medført aftagende efterspørgsel efter dollar.



"Selv da de amerikanske aktier kollapsede, og der var en stærk risiko-negativ stemning på de globale markeder, handledes dollar ikke nær så stærkt, som man ville forvente," siger valutachef Ray Attrill fra National Australia Bank i Sydney til Reuters.



Vendingen i stemningen har givet lidt højere renter på de amerikanske T-bonds, men niveauet er stadig langt fra sidste uges toppunkt, og med den seneste korrektion i aktiemarkedet er markante rentehop sandsynligvis ikke på dagsordenen foreløbig.



"Korrektionen er efter min mening ikke færdig endnu. Dollar opfører sig på en asymmetrisk måde - gode nyheder opfattes ikke som specielt gode, og dårlige nyheder er rigtig skidt med hensyn til værdiansættelsen af dollar," vurderer Ray Attrill.



Den tiårige amerikanske T-bond giver en rente på 3,17 pct. på markedet i Tokyo tirsdag morgen eller 2 basispoint mere end i New York mandag.



Alligevel er der langt til sidste uges top på 3,26 pct.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3155 dollar mod 1,3145 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1585 dollar mod 1,1590 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,00 yen mod 111,65 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,50 yen på en euro tirsdag morgen mod 132,30 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8960 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8955 pund mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS