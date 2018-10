Råvarer: Strid om forsvunden journalist sender oliepriserne til vejrs

Oliepriserne stiger i kølvandet af geopolitiske stridigheder over den forsvundne saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi, samt ny data, der viser, at Sydkorea har stoppet importen af iransk olie op til fornyede amerikanske sanktioner.



Søndag udtalte Saudi-Arabien i lokalt stats-tv, at kongeriget vil gengælde andre landes eventuelle sanktioner i forbindelse med sagen om den saudiarabiske journalist og regimekritiker, Jamal Khashoggi.



Jamal Khashoggi har været forsvundet siden 2. oktober, hvilket har ført til amerikansk pres mod oliestaten, da Washington beskylder regimet for at være involveret i journalistens forsvinden.



Udmeldingen førte til skarpe stigninger i oliepriserne, Saudi-Arabien er verdens stæørste olieproducent, mandag morgen, hvor en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, er steget til 84,41 dollar fra 80,38 dollar fredag eftermiddag, mens den amerikanske WTI-olie handles i 72,09 dollar mod 71,41 dollar fredag eftermiddag.



Nye data, der viser, at Sydkorea for første gang i seks år valgte ikke at importere olie fra Iran i september på virker også, skriver Reuters.



På kobbermarkedet ulmer udbudsproblemerne, da verdens største kobberproducent, Codelco, ifølge Bloomberg har svært ved at opretholde produktionen og samtidig efterkomme strammere emissionskrav i Chile.



Et ton kobber koster mandag morgen 6284,50 dollar mod 6292,50 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1221,77 dollar mod 1217,74 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS