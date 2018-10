Aktier: Asiatiske kursfald efter amerikansk valutakommentar

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,6 Topix -1,2 Hongkongs Hang Seng -1,0 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -1,2 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -1,0

Opdateret 7.21De asiatiske aktiemarkeder genoptager den seneste uges kursfald mandag med fornyet styrke.MSCIs bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,8 pct.Den fornyede uro skyldes blandt andet USA's finansminister Steven Mnuchins kommentar om, at Washington vil bruge valuta-kapitlet i den nye Nafta-aftale mellem USA og Mexico/Canada som en model for fremtidige handelsaftaler med blandt andet Japan for at afskrække handelspartnere fra valutamanipulation."Den amerikanske kommentar har gjort markedet meget anspændt. Mens stigende råvarepriser allerede er bekymrende for virksomheder, så er en stærkere yen også en stor trussel for bilproducenter og andre eksportører, som måske tvinges til at nedjustere deres prognoser," siger strateg Mutsumi Kagawa fra Rakuten Securities i Tokyo til Reuters.I Japan går det især ud over de store eksportvirksomheder som bilfabrikkerne, da en stærk yen reducerer de japanske producenters konkurrenceevne på det globale marked såvel som overskuddet fra udlandet.Nikkei-indekset falder 1,6 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 1,2 pct.De kinesiske markeder er ligeledes negative. Shanghai Composite falder 0,8 pct., og også CSI 300-indekset dropper 0,8 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 1,0 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 1,2 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 0,6 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 0,4 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med et tab på 1,0 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,2-0,4 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Pund presses af sammenbrud i brexitforhandlinger Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS